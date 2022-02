1 Christoph, Karl und Michael Well mit Kabarett-Star Gerhard Polt (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Dass politisches Kabarett kein Verfallsdatum hat, zeigen der Altmeister Gerhard Polt und die Well-Brüder in Esslingen mit grandiosem bayerischem Humor.















Esslingen - Kann der Alpenrocker Andreas Gabalier schuhplatteln? Michael Well hegt da so seine Zweifel. Da legte der Allround-Musiker den bayerischen Volkstanz doch gleich selbst aufs Parkett. Und das Publikum im Esslinger Neckar Forum staunte über so viel Schmiss und Energie. Mit Gerhard Polt, dem Altmeister des Kabaretts aus Bayern, traten die drei „Well-Brüder aus’m Biermoos“ den Beweis an, dass politische Kunst kein Verfallsdatum hat.