Gentleman’s Ride in Stuttgart

9 Unterwegs für den guten Zweck: Bei sonnigem Wetter waren viele Biker für den Gentleman’s Ride auf ihre Maschinen gestiegen. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Hunderte Motorradfahrer waren am Sonntag in Stuttgart unterwegs, um im Rahmen des Gentleman’s Ride Spenden für die Prostatakrebsforschung zu sammeln.















Der Sonntag stand im Zeichen des Gentleman’s Ride. Auch in Stuttgart beteiligten sich zahlreiche Biker an dem Event, um Spenden für die Prostatakrebs-Forschung zu sammeln und Initiativen rund um die psychische Gesundheit von Männern zu unterstützen. Die Wohltätigkeitsveranstaltung findet jedes Jahr in zahlreichen Städten rund um den Globus statt.

In der Landeshauptstadt hatten sich über 300 Fahrerinnen und Fahrer angemeldet, die sich in schicken Outfits auf ihre Motorräder geschwungen hatten. Obwohl die Spenden beim Gentleman’s Ride für „männliche Zwecke“ gesammelt werden, sind dort auch ausdrücklich Frauen willkommen. In Stuttgart kamen bis Sonntagnachmittag über 14.000 Euro zusammen.

In unserer Bildergalerie finden Sie einige Eindrücke vom diesjährigen Gentleman’s Ride.