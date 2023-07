1 In Filderstadt haben Unbekannte unter anderem Auberginen und Gemüsekisten im großen Stil geklaut. Foto: Horst Rudel

Der Bio-Gemüsehof Hörz am Ortsrand von Bonlanden ist schon zum zweiten Mal im großen Stil beklaut worden. In Bernhausen wurden bei der Schumacher GmbH zudem Hunderte Gemüsekisten entwendet. Was ist da los?















Auch Stunden nach der Entdeckung ringt Beate Hörz noch um die richtigen Worte. Dreist, unfair, kränkend – das sind die Begriffe, die ihr in den Kopf kommen, wenn sie daran denkt, was zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, passiert ist. Aus einem Folientunnel auf dem Gelände des Bio-Gemüsehofs Hörz, den sie gemeinsam mit ihrem Mann am Ortsrand von Bonlanden betreibt, sind Auberginen gestohlen worden, und zwar im großen Stil.

Etwa 80 Kilogramm des Gemüses, gut und gerne 250 einzelne Früchte, sind direkt von den Pflanzen genommen worden. Warenwert: mehrere Hundert Euro. Beate Hörz betont: Für eine derart große Menge an Gemüse brauche man Licht, Menschen, einen Transporter. „Das muss eine organisierte Bande sein“, sagt sie. Sie glaubt, dass ihre Erzeugnisse einfach von den Unbekannten weiterverkauft werden.

Beate und Jörg Hörz betreiben den Bio-Gemüsehof in Bonlanden. Foto: Caroline Holowiecki

Besonders auffällig ist, dass der Gemüsehof Hörz innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal heimgesucht wurde. Mitte Juni sind sowohl große erntereife als auch kleine Schlangengurken entwendet worden – etwa 200 Kilogramm in Summe. „Zum Teil wurden auch die Pflanzen beschädigt“, sagt Beate Hörz. Auch hier sei der finanzielle Schaden merklich gewesen. „Die ersten deutschen Gurken sind hochpreisig, auch im Biosegment“, erklärt sie.

Für sie und ihren Mann ist das Ganze frustrierend. Dass mal etwas im Vorbeigehen abgezupft und mitgenommen werde, das sei fast schon normal. „Damit leben wird auch. Aber ein zweites Mal eine so große Menge, das macht was mit einem“, sagt Beate Hörz. Sie betont: „Das geht an die Motivation.“

Unbekannte haben auch Gemüseboxen entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist nicht nur der Hof Hörz ins Visier von Kriminellen geraten. Bei der Schumacher GmbH in Bernhausen wurde ebenfalls im großen Stil gestohlen. An die 800 zusammengeklappte Gemüseboxen wurden von einem Erntewagen gestohlen. Janik Schumacher spricht von einem hohen Schaden, da für die Mehrwegkisten sowohl ein Pfand als auch eine zusätzliche Gebühr erhoben würden. „Das ist ziemlich viel Geld zusammen“, sagt er. „Das tut uns sehr weh, da müssen wir lang dafür arbeiten.“ In dem Zusammenhang sei mitten in der Nacht im Bereich der Felder ein weißer Transporter gesehen worden, möglicherweise ein Mercedes Sprinter ohne Fenster. Ob die Diebstähle der Kisten in Bernhausen und des Gemüses in Bonlanden zusammenhängen, ist indes unklar. „Das wissen wir natürlich nicht“, sagt Janik Schumacher.

Er wünscht sich, dass die Bevölkerung aufmerksam ist. Auch Beate Hörz hofft auf die Menschen aus der Nachbarschaft, denn „man weiß nicht, wann die Crew wieder zuschlägt“. Ihr Team sei in der Regel frühestens ab 6 Uhr und bis etwa 19 Uhr auf den Feldern zugange. „Wenn jemand nach 22 Uhr oder vor 5 Uhr jemanden sieht, das sind nicht wir“, sagt sie. Abschließen oder einzäunen könne sie ihre Äcker und Folientunnel freilich nicht. Derweil bleibe ihr nur eines, wie sie sagt: „In Gelassenheit üben.“

Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefon 07 11/7 09 13 entgegen.