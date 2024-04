Gemeinderatswahl in Wernau: Bürgerliste schafft sich ihre eigene Konkurrenz

Gemeinderatswahl in Wernau

1 Stefan Redle und Sabine Dack-Ommeln (von links) erinnern sich ausgesprochen gerne an die Anfänge der Junge-Bürger-Zeit zurück. Zusammen mit Paula Schlee und Matthias Steimer, die jetzt die JB-Liste anführen, geht der Blick aber längst schon nach vorne auf die Kommunalwahl. Foto: Ines Rudel

Das Interesse, sich in der Wernauer Kommunalpolitik zu engagieren, ist offensichtlich groß. So groß, dass Bürgerliste und Junge Bürger getrennt antreten können. Mit einem Altersdurchschnitt von 22 Jahren sind die Jungen Bürger die jüngste Liste überhaupt im Kreis Esslingen.











Vor genau 35 Jahren haben sich in Wernau junge Leute zusammengetan, um in der Stadt politisch mitzumischen. Das klappte auf Anhieb – und seitdem sitzen Junge Bürger (JB) im Gemeinderat. An diesem Dienstag wird der Geburtstag gefeiert, sowohl mit denen, die seinerzeit jung waren und inzwischen als Wernauer Bürgerliste (BL) die stärkste Ratsfraktion stellen, als auch mit jenen, die heute jung sind und nunmehr ihrerseits um Sitze im Kommunalparlament wetteifern.