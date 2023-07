1 Im Bettentrakt des ehemaligen Hotels Bärenpost in Denkendorf sollen Geflüchtete und Obdachlose unterkommen. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die Gemeinde Denkendorf hat für die Flüchtlingsunterbringung das ehemalige Hotel Bärenpost gekauft und verzichtet auf den Neubau einer Unterkunft beim Wasserwerk im Heerweg.















Die Zahl der Geflüchteten nimmt auch in Denkendorf weiter stark zu. Zwar hätten sich die Zugänge aus der Ukraine stabilisiert, jedoch kämen wieder erheblich mehr Geflüchtete aus anderen Ländern, berichtete der Bürgermeister Ralf Barth im Gemeinderat. Momentan reichten die Plätze noch aus, doch dies könne sich rasch ändern. „Wir wissen nicht, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Der Zustrom ist ungebrochen.“ Gut möglich, dass die Quoten der Zuteilung an die Kommunen weiter ansteigen, meint Barth.