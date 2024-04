Gemeinde Altbach: Neue Kindertagesstätte in der Alten Schule

1 Derzeit geht die Gemeinde von Kosten in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro für die Sanierung der Alten Schule aus. Foto: /Philipp Braitinger

Nach dem Umbau des Alten Schulhauses dürfte Altbach baulich für die Kinderbetreuung der kommenden Jahre gewappnet sein.











Eine Glaskugel, die den Blick in die Zukunft erlaubt, gibt es auf dem Altbacher Rathaus nicht. Würde es sie geben, wäre vieles einfacher, etwa die Planung der benötigten Betreuungsplätze in den örtlichen Kindertagesstätten. Aber ein Gutachten der Firma Biregio aus Bonn gibt nun wichtige Hinweise, wie sich der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickelt.