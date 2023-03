1 Noch befinden sich Teile der Verwaltung der Volksbank Mittlerer Neckar in Esslingen, künftig soll sie in Wendlingen gebündelt werden. Foto: Ines Rudel

Die Volksbank Mittlerer Neckar und die Volks- und Raiffeisenbank Hohenneuffen-Teck arbeiten an ihrem Zusammenschluss. Bis Anfang Mai fällt die finale Entscheidung.















Zwei Genossenschaftsbanken im Kreis Esslingen wollen eins werden. Wie bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben worden war, planen die Volks- und Raiffeisenbank Hohenneuffen-Teck (VR Bank) und die Volksbank Mittlerer Neckar – letztere war erst 2020 aus einem Zusammenschluss der Geldhäuser Esslingen, Kirchheim-Nürtingen und Berkheim hervorgegangen – ihre Fusion. Freilich steht noch das Plazet der Genossen aus. Bei Vertreterversammlungen am 27. April (Hohenneuffen-Teck) und am 2. Mai (Mittlerer Neckar) fällt die finale Entscheidung. Heinz Fohrer, Vorstandssprecher der Volksbank Mittlerer Neckar, zeigte sich bei einer Pressekonferenz am Mittwoch aber zuversichtlich, dass die Pläne auf Zustimmung stoßen.