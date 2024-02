Geld in Esslingen übergeben: Betrüger erbeuten mit Schockanruf fünfstelligen Betrag von 46-Jähriger

1 Mit einem sogenannten Schockanruf setzten die Betrügerinnen die 46-Jährige unter Druck. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Jan-Philipp Strobel

Mit einem sogenannten Schockanruf haben Betrüger eine 46-jährige Frau aus dem Kreis Esslingen unter Druck gesetzt und um eine fünfstellige Summe Bargeld betrogen. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Masche.











Unbekannte haben am Montag eine 46-Jährige aus einer Gemeinde im Kreis Esslingen um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau zuvor mit einem Schockanruf unter Druck gesetzt.

Gegen 13.30 Uhr riefen die Kriminellen bei der 46-Jährigen an. Während des Gesprächs gaben sich zwei Frauen als Kommissarin und Staatsanwältin aus und behaupteten, die Tochter der Geschädigten habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Haftstrafe ihrer Tochter zu vermeiden, müsse die 46-Jährige eine Kaution hinterlegen.

Betrug fällt erst auf, als es zu spät ist

Die Frau glaubte den Betrügerinnen und übergab wenig später in der Franziskanergasse in Esslingen Bargeld an einen Komplizen der Anruferinnen. Am Nachmittag flog der Betrug auf und sie alarmierte die Polizei. Vom Abholer liegt bislang keine konkrete Beschreibung vor, die Polizei ermittelt.

Die Polizei warnt vor dieser Masche und teilt mit, dass Polizisten oder sonstige Beamte niemals Bargeld oder Wertsachen fordern würden. Weitere Informationen bietet die Polizei auch online.