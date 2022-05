1 So idyllisch wie am Rondell im Esslinger Norden wohnt nicht jeder. Foto: Roberto Bulgrin

Jahrzehntelang haben nur wenige von dem Gebäudeensemble in einer Stichstraße Am schönen Rain in Esslingen Notiz genommen. Als einige der Häuser aus den 1920er-Jahren weichen sollten, regte sich Widerstand. Und die Rondell-Rebellen hatten Erfolg.















Es gibt Orte, an denen Tag für Tag zahlreiche Menschen vorübergehen und -fahren, doch nur die wenigsten nehmen davon Notiz. So erging es jahrzehntelang dem Rondell Am schönen Rain im Esslinger Stadtteil St. Bernhardt – ein idyllisches Gebäudeensemble aus den 1920er-Jahren, das sich um eine kleine Grünfläche gruppiert. Weil die Häuschen an einer Sackgasse stehen, verirrten sich meist nur Anlieger dorthin. Oder zur Abwechslung mal ein Fernsehteam, das dieses außergewöhnliche Ambiente als Kulisse für eine Krimiserien-Folge nutzte. Selbst mancher alteingesessene Esslinger, der die TV-Kommissare damals via Bildschirm auf ihrer Verbrecherjagd Am schönen Rain begleitet hat, ahnte nicht, dass dieses außergewöhnliche Ensemble in seiner Stadt steht.