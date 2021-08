1 Daimler-Beschäftigte können flexibel arbeiten, um Zeit für ihre Angehörigen zu haben. Foto: Daimler AG/Mercedes-Benz AG - Global Commun

Daimler beschäftigt Hunderttausende Mitarbeiter, und viele von ihnen haben Angehörige, die teilweise mehr Zeit in Anspruch nehmen als die Arbeit ihnen lässt. Damit Beschäftigte Arbeit und persönliche Bedürfnisse besser in Einklang bringen können, bietet der Konzern ihnen eine ganze Reihe von Möglichkeiten.

Stuttgart - Knapp 300 000 Mitarbeiter beschäftigt Daimler, die in Deutschland zwischen mehreren Hunderttausend Euro und rund 30 000 pro Jahr erhalten, je nachdem, ob sie in Vollzeit als hohe Führungskraft oder als Tarifbeschäftigte in der untersten Lohngruppe arbeiten. Hinzu kommen bei höheren Führungskräften Bonuszahlungen und Leistungen aus einem Aktienprogramm, mit denen sie am kurz- und mittelfristigen Erfolg des Unternehmens beteiligt werden sollen.