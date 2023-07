1 Das Objekt der Begierde: Wer den WFV-Pokal gewinnt, darf am DFB-Pokal teilnehmen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte tritt die TSG Balingen im DFB-Pokal an – und das gleich gegen den VfB Stuttgart am 12. August. Aber: Es könnte gut sein, dass auf die Balinger Premierensaison im Pokal erstmal keine weitere folgt. Denn dafür wäre die Titelverteidigung im WFV-Pokal nötig, wo der TSG aber das ganz frühe Aus am grünen Tisch droht.

Rein sportlich hatten die Balinger hier zwar keine Zweifel aufkommen lassen und am vergangenen Samstag in der ersten Runde beim Landesligisten Sportfreunde Gechingen klar und deutlich mit 11:0 gewonnen.

Aber: In der zweiten Hälfte setzte der Regionalligist dabei mit Henry Seeger einen Spieler ein, der nicht auf dem Spielbericht eingetragen war. Das Versäumnis könnte jetzt weitreichende Folgen haben. Das Sportgericht des WFV hat ein Verfahren eingeleitet, da Seeger an diesem Nachmittag rein formal nicht spielberechtigt war. „Wir haben den Vorgang intern aufgearbeitet und unsere Stellungnahme beim Verband abgegeben“, sagt der Balinger Geschäftsführer Jonathan Annel.

Ein Urteil könnte schon am Mittwoch fallen

Die Zeit drängt, da schon für den kommenden Samstag (15.30 Uhr) die Zweitrunden-Partie beim Landesligisten TV Darmsheim aus dem Kreis Böblingen angesetzt ist. Ein Urteil könnte bereits an diesem Mittwoch fallen, wobei die TSG hier im Anschluss noch zu einem Einspruch berechtigt wäre. Der Verlauf der kommenden Tage ist aber noch völlig offen. Annel: „Wir warten jetzt das Urteil und die Begründung ab. Danach entscheiden wir, wie es weitergeht.“

Die Angelegenheit werden auch die Stuttgarter Kickers mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Bei einem Balinger Aus wäre einer der größten Konkurrenten um den WFV-Pokalsieg frühzeitig aus dem Rennen, was die Chancen der Blauen auf den Titel und damit die Teilnahme am DFB-Pokal in der Saison 2024/25 merklich steigern dürfte. In der vergangenen Saison verloren die Kickers das Endspiel gegen die TSG im Elfmeterschießen.

Die Kickers und die Balinger zählen als Regionalligisten zu den klassenhöchsten Teilnehmern im württembergischen Verbandspokal. Am 2. September treffen sie in der Liga aufeinander.