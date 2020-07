Gefragt in der Krise: Logistik-Lösungen von Antalis Verpackungen

1 Damit das Klebeband fest hält, wird es von Laborassistentin Doris Scherer intensiv getestet. Foto: Ines Rudel

Neue Herausforderungen hatte die Antalis Verpackungen in der Corona-Krise zu stemmen. Das Unternehmen mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen rüstete die Bauhaus-Baumärkte auf den Versandhandel um.

Leinfelden-Echterdingen - Zwar boomt das Geschäft mit den Verpackungen während der Corona-Krise. Dennoch sind am Standort der Firma Antalis Verpackungen in Musberg viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice oder in Kurzarbeit. „Der Arbeitsanfall bei uns ist sehr unterschiedlich“, sagt Tina Hötzel, die Prokuristin bei dem Unternehmen ist.