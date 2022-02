1 Am Rathaus wurde eine Plakette angebracht, die an die Opfer von Haunau erinnert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Nach dem Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags im hessischen Hanaureißt die Diskussion um die Absage des Rathauses für eine Lichtinstallation noch nicht ab. Im Falle einer nicht genehmigten Tafel an der Rathauswand läuft die Abstimmung noch.















Stuttgart - Im Stuttgarter Westen an der Senefelderstraße steht an eine Mauer gesprüht: „Hanau war kein Einzelfall“. Das Graffito auf Sandstein prangt dort schon lange. Nun wurde mit einer Ergänzung darunter zu einer Demonstration beim Eckensee zum zweiten Jahrestag aufgerufen. Der im Westen hingesprühte Schriftzug ist hartnäckig. Ob die am Rathaus angebrachte Plakette wieder weichen muss? „Ich gehe davon aus, dass man in der Verwaltung die Sensibilität hat, dass jetzt nicht wieder zu entfernen“, sagt der Grünen-Fraktionschef im Rathaus, Andreas Winter. Er hat sich am Wochenende deutlich zur Vorgehensweise der Stadt zu Wort gemeldet und hofft auf einen anderen Umgang mit dem Gedenken an die Opfer des Anschlags vor zwei Jahren in Hanau (Hessen). Eine Entscheidung über den Verbleib ist bislang noch nicht gefallen.