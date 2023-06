1 Das Gebäude am Marktplatz 6 in Esslingen war lange Sitz eine Redaktionsstube. Jetzt gehört es der katholischen Kirche. Foto: Roberto Bulgrin

Bis vor etwa vier Jahren befand sich die Lokalredaktion der Eßlinger Zeitung am Marktplatz 6. Dann wurde das Gebäude von der katholischen Kirche gekauft, die dort eine Begegnungsstätte einrichten wollte. Seither hat sich aber kaum etwas getan.















An Ideen hat es nicht gemangelt. Eine Begegnungsstätte sollte das ehemalige EZ-Haus am Marktplatz werden, es sollte barrierefrei umgebaut und mit allerlei Veranstaltungen bespielt werden. Doch wer in den vergangenen vier Jahren an dem Gebäude aus den 1960er Jahren vorbeigekommen ist, hat kaum etwas davon zu sehen bekommen. Abgesehen von einigen kleineren Aktionen hat sich nichts getan in dem Haus, das 2019 an die katholische Kirche verkauft wurde. Nun aber hofft die örtliche Kirchengemeinde, ihre Pläne bald umsetzen zu können. Ob das klappt, ist jedoch offen.