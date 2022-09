1 Den 25-Jährigen erwarten nun laut Polizei mehrere Strafanzeigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein alkoholisierter 25-Jähriger hat am Sonntagabend in einem Gasthaus in Esslingen Besucher angepöbelt und bedrängt. Auch gegenüber den Polizeibeamten soll er sich aggressiv verhalten und nach einem Diensthund gegriffen haben – mit schmerzhaften Folgen.















Offenbar um zu provozieren hat ein betrunkener 25-Jähriger am späten Sonntagabend in der Bahnhofstraße in Esslingen nach einem Polizeihund gegriffen und wurde daraufhin in die Hand gebissen. Wie die Polizei mitteilte, soll der junge Mann gegen 23.30 Uhr in einer dortigen Gaststätte andere Besucher angepöbelt und bedrängt haben. Die Betreiberin erteilte ihm ein Hausverbot; doch da der 25-Jährige trotzdem nicht gehen wollte, verständigte die Wirtin die Polizei.

Polizei erteilt Platzverweis

Auch gegenüber den alarmierten Beamten, die dem ungebetenen Gast einen Platzverweis erteilten, soll sich der Mann aufbrausend und aggressiv verhalten haben. Widerwillig verließ er nach den Angaben der Polizei zunächst die Gaststätte, kehrte aber kurze Zeit später wieder zurück. Er soll sich daraufhin den Beamten, die mit einem Diensthund vor Ort waren, genähert haben und nach dem Hund gegriffen haben. Der 25-Jährige wurde daraufhin vom Diensthund in die Hand gebissen und anschließend von den Beamten festgenommen, teilte die Polizei mit.

25-Jähriger verbringt Nacht in Gewahrsamszelle

Nach der Behandlung der Bisswunde, musste er die Nacht auf dem Revier in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwarten nun laut Polizei mehrere Strafanzeigen.