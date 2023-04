1 Patrick Seifert vor einem Teil seiner Gin-Sammlung Foto: Simon Granville/Simon Granville

Gin ist in. Und vielfältig. Ein Gastronom im Enzkreis hat sich das zunutze gemacht und einen Rekord geknackt.















Das Guinnessbuch der Rekorde hat einen deutschen Bruder. Der sitzt in Hamburg, heißt Rekord-Institut für Deutschland und macht das, was auch der bekanntere Mitbewerber auf dem Markt der Bestleistungen in London macht. Er sammelt, bewertet und zertifiziert Höchstleistungen. Manche, die sich im Verborgenen abspielen, wie das Sammeln von Zollstöcken. Andere sind augenfälliger, so wie die längste Polonaise im Kostüm. Wieder andere sind lecker und gut fürs Geschäft. Der Weg führt in diesem Fall nach Wiernsheim.