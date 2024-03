Gastronomie in Nürtingen: So haben sich Christer und Lydia Belser den Traum vom Restaurant erfüllt

So haben sich Christer und Lydia Belser den Traum vom Restaurant erfüllt

Gastronomie in Nürtingen

1 Lydia und Christer Belser umsorgen persönlich ihre Gäste. Foto: Ines Rudel

Christer und Lydia Belser sorgen in ihrem Nürtinger Restaurant für mediterrane Gaumenfreuden mit französischen Anklängen. Damit haben sie es schon in mehrere Gourmetführer geschafft.











Link kopiert

Den Traum vom eigenen Restaurant hat sich Christer Belser 2015 in Nürtingen erfüllt. Dort tischt der 37-Jährige seinen Gästen aus der Region Stuttgart und darüber hinaus eine spannende Mischung französisch angehauchter mediterraner Gerichte auf, mit denen er es in mehrere Gourmetführer geschafft hat. So lobt etwa das Gourmetmagazin Falstaff das Restaurant mit Brasserie für seine gute Küche.