Gastronomie in Esslingen: In der Champagner-Crew gibt es Sekt und Lebensgefühl

1 Christoph Haug mit Michelle Dohnt im Champagner-Keller der Esslinger Webergasse. Haug kümmert sich um die Getränke, Dohnt macht die Einrichtungskonzepte. Foto: Roberto Bulgrin

Sich gleichzeitig einfach und doch besonders fühlen und dabei ein bisschen französisch parlieren: Genussmomente bei der Champagner-Crew in einem Kellergewölbe der Esslinger Altstadt.











Wenn es Touristen in die französische Champagne zieht, ist oft der dortige Schaumwein der Magnet: Der Champagner gehört nach wie vor zu den begehrtesten Sektgetränken der Welt. Und die Marke genießt einen hohen Schutz: Nur wenn der Sekt aus der Region stammt, darf er auch so genannt werden. Die Tradition des Champagners reicht Jahrhunderte zurück. Seine Glamourösität gewann er aber erst in den 1920er Jahren, wo er für Freude, Geselligkeit und Genuss stand. Wer auch hundert Jahre später noch etwas davon spüren will, muss nicht nach Nordfrankreich reisen: Er kann auch zur Champagner-Crew in die Esslinger Altstadt gehen.