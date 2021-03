Diese Kneipen und Bars in Stuttgart vermissen wir am meisten

Wir vermissen so einige Kneipen und Bars in Stuttgart (Symbolbild).

Seit November sind die Kneipen und Bars in Stuttgart zur Eindämmung der Coronapandemie wieder geschlossen. Wir haben diejenigen Stuttgarter Lokale zusammengestellt, die wir am meisten vermissen.

Stuttgart - Wegen der Coronapandemie sind Kneipen und Bars in Stuttgart dicht. Für Gastronomen bedeutet der erneute, seit November andauernde Lockdown Existenzängste. Bei den Gästen hat sich längst Sehnsucht breit gemacht – Sehnsucht nach Gesellschaft abseits von Zoom und Skype; nach einem guten Essen, das nicht aus der eigenen Küche oder aus einer Pappschachtel kommt; nach einem frisch gezapften Bier, einem Cocktail vom Profi oder einem Kaffee Latte mit Herzchen im Milchschaum.

Wir vermissen Anna's Treff, und Gaby und Dragan vom Breitscheidstüble. Wir vermissen unseren Gin Fizz in der Bar in der Augustenstraße, VfB-Spiele im Wirtshaus Troll und legendäre Dartsrunden im Laternchen.