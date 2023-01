Bluttat in Esslingen Messerangriff an Katharinenschule – Psychologen wappnen sich für Prozess

An diesem Dienstag beginnt vor dem Stuttgarter Landgericht die Aufarbeitung der Messerattacke an der Esslinger Katharinenschule im Juni 2022. Ein 25-Jähriger soll ein Mädchen und eine Betreuerin schwer verletzt haben. Was löst der Prozessbeginn bei Betroffenen aus?