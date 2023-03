1 Gerade verwaist: der Murrhardter Hof am Wilhelmsplatz in Stuttgart Foto: /Michael Weier

Das Ende war wohl absehbar. „Derzeit wegen Umbau geschlossen“, verkündete im vergangenen Oktober ein Schild an der Eingangstür zum Murrhardter Hof. Im November hieß es dann „Betriebsferien“. Und seit geraumer Zeit ist die Weinhalle 1896, wie das Lokal am Stuttgarter Wilhelmsplatz seit knapp fünf Jahren heißt, „wegen Krankheit geschlossen“. Nur ein paar Weihnachtsfeiern haben in dem Restaurant noch stattgefunden, das einst Kult-Status hatte. Nun ist es offiziell: Zum 31. März läuft der Pachtvertrag von Hasan und Seyda Geray aus. Einen Nachfolger soll es bereits geben.

Die Prominenz pilgerte zu Maultaschen-König Burhan Sabanoglu

Eigentlich wollte Hasan Geray das Erfolgskonzept seines Vorgängers fortsetzen: Burhan Sabanoglu galt als Maultaschen-König von Stuttgart. Den Murrhardter Hof übernahm der Koch im Jahr 2006, auch mit seinem legendären Kartoffelsalat lockte er die Stuttgarter Prominenz an. Die Kombination aus schwäbischer Küche und türkischer Gastfreundschaft war sein Erfolgsrezept. Doch sein Sohn Fuat konnte den Kurs nicht halten und gab nur wenige Monate nach dem Generationenwechsel wieder auf.

„Wir sind mit großen Hoffnungen gestartet“, sagt Hasan Geray über seine Pläne für den Betrieb. Seiner Meinung nach zieht das bisherige Konzept vor allem die jungen Gäste nicht mehr an. Er hätte lieber auf internationale Gerichte gesetzt, doch der Verpächter habe auf schwäbischer Küche bestanden. Die Gerays haben genug andere Projekte am Start: Sie betreiben seit 23 Jahren einen Cateringservice in Tübingen sowie ein Feinkost- und Weingeschäft. Im vergangenen Juli übernahmen sie zudem das Hotel Lamm in Nufringen im Kreis Böblingen. Hasan Geray plant darüber hinaus, ein Restaurant bei Herrenberg zu eröffnen. In Stuttgart sind die Gastronomen nicht mehr aktiv: Das 2017 übernommene Carafe in der Katharinenstraße haben sie ebenfalls aufgegeben.

Die Neueröffnung ist für den Sommer geplant

Ein paar Monate müssen sich die Stuttgarter nun gedulden, bis es im Murrhardter Hof wieder weitergeht. Der Besitzer Gerhard Werner verrät bislang nur, dass ein Nachfolger gefunden ist für sein vor wenigen Jahren komplett renoviertes Haus. Vor dem Sommer rechnet er allerdings nicht mit der Eröffnung. Der neue Pächter wird im April mit den Umbauarbeiten beginnen. Vermutlich hängt dann wieder ein entsprechendes Schild an der Eingangstüre.