Bisher zweithöchster Tageswert Sprunghafter Anstieg der Inzidenz in Stuttgart auf knapp unter 400 Fälle

Einige Zeit hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart eher eine Seitwärtsbewegung gemacht. Doch am Montag machte der Wert einen Sprung mit 668 Neuinfektionen an einem Tag. Jetzt liegt die Inzidenz knapp unter 400 Fällen.