Ganztagesbetreuung in Köngen

1 Der Faberbau (rechts unten), flankiert vom Alten Schulhaus (links) und der Mörike-Turnhalle (oben), soll abgerissen werden. Foto: /Kerstin Dannath

Um den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung gerecht zu werden, muss die Gemeinde nachjustieren und will dafür 3,51 Millionen Euro investieren. Das Rathaus rechnet mit staatlichen Zuschüssen von knapp 70 Prozent.















Ab 2026 soll der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen schrittweise eingeführt werden – das stellt auch die Gemeinde Köngen vor Probleme. Bislang ist die Ganztagesbetreuung in der Mörikeschule, die einzige Grundschule in Köngen, auf mehrere Räumen verteilt, die Verhältnisse sind jetzt schon beengt.