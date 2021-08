Fußballer leidet an Schambeinentzündung

1 Real Madrid muss länger auf Toni Kroos verzichten (Archivbild). Foto: AFP/FRANK AUGSTEIN

Fußballer Toni Kroos leidet an einer Schambeinentzündung. Real Madrid muss wohl länger auf ihn verzichten.

Madrid - Real Madrid muss zum Auftakt der spanischen Fußball-Liga am 14. August bei Deportivo Alavés wohl auf Toni Kroos verzichten. Der deutsche Weltmeister von 2014 leide an einer Schambeinentzündung, teilte der Rekordmeister der Primera División am Dienstag mit. Wie lange der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler pausieren muss, wurde offiziell zwar nicht bekanntgegeben. Spanische Fachmedien wie „AS“ und „Marca“ betonten aber, bei einer Schambeinentzündung handele es sich oft um eine langwierige Angelegenheit. Kroos werde möglicherweise mindestens bis Ende September zuschauen müssen.

Der Profi der „Königlichen“ schrieb dazu auf Twitter und Instagram zunächst auf Englisch: „Nachdem ich mehrere Monate lang Probleme mit meinem Schambein hatte, denke ich, dass es an der Zeit ist, eine Pause einzulegen und daran zu arbeiten, um für eine lange Saison gut vorbereitet zu sein.“ Wie immer wolle er „so schnell wie möglich“ auf den Platz zurückkehren.

Kroos hatte sein Karriereende im Nationaltrikot erklärt

Für den neuen Bundestrainer Hansi Flick ist diese Nachricht unterdessen kein Grund zur Sorge: Nach dem Achtelfinal-Aus gegen England bei der Europameisterschaft hatte Kroos als Einziger des 26-köpfigen EM-Kaders sein Karriereende im Nationaltrikot erklärt.