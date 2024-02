Fußball – Zusammenfassung: VfB Reichenbach ist nicht zu stoppen

1 Der VfB Reichenbach setzt seine Siegesserie fort und übernimmt vorerst die Tabellenführung. Foto: / oh

Spannung pur herrscht in den einzelnen Ligen der Region. In der Kreisliga A klettert der VfB Reichenbach mit dem 4:1-Sieg gegen den TSV Denkendorf auf Platz eins.











Link kopiert

In allen Ligen geht es weiterhin extrem spannend zu. Der FV Neuhausen bleibt Tabellenführer der Bezirksliga und kann mit einem Sieg bei der TSG Salach am Donnerstag, 7. März, seinen Vorsprung ausbauen. Neuer Spitzenreiter in der Kreisliga A ist der von Sieg zu Sieg eilende VfB Reichenbach. Dagegen ist der Führungswechsel in der Kreisliga B 2 dem Umstand geschuldet, dass der TSV Notzingen pausierte.