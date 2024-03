Fußball-Zusammenfassung: TSG Esslingen erzielt drei Tore in fünf Minuten

1 Das ist nochmal gut gegangen für die TSG. Foto: /Herbert Rudel

Das Kreisliga-A-Spiel der TSG gegen den TSV Denkendorf endet 3:3. FVN bleibt in der Bezirksliga vorne.











Auch Türkspor Nürtingen konnte nach vier Siegen in Folge in der Fußball-Bezirksliga den FV Neuhausen nicht stoppen. Der FVN bleibt durch den 3:0-Sieg an der Tabellenspitze, aber nur mit zwei Punkten vor dem SV Ebersbach, der ebenfalls siegte. Durch Punktverluste der engsten Verfolger und einen ungefährdeten Auswärtssieg vergrößert sich der Vorsprung des VfB Reichenbach in der Kreisliga A. Aber die TSG Esslingen rettete nach Rückstand gegen den TSV Denkendorf durch einen Dreierpack innerhalb von fünf Minuten noch einen Zähler.