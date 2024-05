1 Spannend bleibt es weiterhin im Abstiegskampf in der Kreisliga A. Foto:

Die Fußballer des Bezirksligisten FV Neuhausen sowie des VfB Reichenbach in der Kreisliga A nutzen die Patzer der Spitzenreiter aus und führen das jeweilige Tabellen wieder an.











Es bleibt spannend in den Fußball-Amateurligen der Region. Denn die Ausrutscher der Tabellenführer in den jeweiligen Ligen lassen den FV Neuhausen in der Fußball-Bezirksliga sowie den VfB Reichenbach in der Kreisliga A wieder nach ganz oben klettern und vom Verfolger wieder zum Gejagten werden.