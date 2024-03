Fußball-Zusammenfassung: FV Neuhausen gewinnt das Spitzenspiel

Verletzungsbedingter Spielabbruch bei Wolfschlugen II, Favoritensiege und eine unglückliche Niederlage.











An den Tabellenspitzen in den unteren Fußball-Ligen bleibt es nach wie vor spannend: Der Bezirksligist FV Neuhausen siegt weiter – auch beim Tabellendritten und in Unterzahl. Der FV Plochingen verliert unglücklich in der letzten Minute. In der Kreisliga A behauptet sich der VfB Reichenbach in Wendlingen und der Verfolger TSG Esslingen punktet auswärts. In der Kreisliga B1 siegt der TSV Denkendorf II hoch und der TSV Notzingen übernimmt vorerst die Tabellenspitze in der B2.