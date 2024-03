Fußball – Zusammenfassung: Ein Schritt in die richtige Richtung

Ein Schritt in die richtige Richtung

1 Starke Ballbehandlung: Neuhausens Spieler Nico Schmid kann das Leder kontrollieren und ist seinem Gegenspieler einen Schritt voraus. Foto: /Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Einige Fußballer der Region waren bereits noch unter der Woche in ihren jeweiligen Ligen aktiv und trotzten in den Flutlichtspielen auch den teils regnerischen Wetterbedingungen. Während die Kicker des FV Neuhausen ihre Siegesserie weiter ausbauten und den 1. FC Eislingen im Topspiel der Bezirksliga mit 4:1 besiegten, hat die TSG Esslingen mit dem 4:2-Erfolg gegen den TSV Wolfschlugen erst einmal wieder zurück in die Spur gefunden.