VfB Reichenbach schafft den fünften Sieg in Folge. Aber auch Verfolger TSV Berkheim gewinnt.











Link kopiert

In den Fußball-Ligen der Region bleibt es spannend, wenn es um Aufstieg oder den Abstieg geht. In der Bezirksliga und der Kreisliga A gibt es an der Tabellenspitze keine Änderungen. Der FV Neuhausen und der VfB Reichenbach führen das Tableau an. Aber die Verfolger SV Ebersbach beziehungsweise TSV Berkheim bleiben dran.