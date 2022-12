Fußball-WM in Katar

7 In Essen feierten die Marokko-Fans ausgelassen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Marokko hat Spanien bei der Fußball-WM im Achtelfinale aus dem Turnier gekegelt. Auch in Deutschland feierten Marokko-Fans den Sieg ihres Teams ausgelassen.















In Düsseldorf haben am Dienstagabend mehr als 1000 Menschen den Sieg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Achtelfinale gegen Spanien gefeiert. In der Nähe des Hauptbahnhofs hätten sich etwa 1200 Menschen versammelt, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Straßen wurden für den Verkehr gesperrt.

Auch in Essen gingen Fans der marokkanischen Mannschaft auf die Straße. Es gebe dort eine große Personenanzahl, hieß es bei der Polizei. Die Feiernden schwenkten marokkanische Fahnen und schlugen auf Trommeln. Autofahrer fuhren hupend durch die Straßen. Bislang sei alles friedlich, erklärte die Essener Polizei am Abend.

Überraschungsteam Marokko hatte sich mit einem 3:0 im Elfmeterschießen gegen Spanien bei der Endrunde in Katar erstmals für das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft qualifiziert.