Nordische Kombination Kombinierer Geiger läuft stark und siegt

Mit einer grandiosen Laufleistung hat Vinzenz Geiger den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Ramsau am Dachstein gewonnen. Der 25-Jährige machte am Samstag im zehn Kilometer langen Skilanglaufrennen einen Rückstand von 1:09 Minuten auf die Spitze gut.