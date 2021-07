1 Duell um den Ball: Deizisaus Julian Hesse (hinten) im Zweikampf mit dem Bonlandener Mike Baradel. Foto: /Herbert Rudel

Im ersten Fußball-Pflichtspiel in der Region seit neun Monaten schrammt Landesligist TSV Deizisau im WFV-Pokal an einer Überraschung vorbei.

Deizisau - Ein Fußballspiel, in dem es sportlich um etwas geht, vor Zuschauern – vor etwa eineinhalb Jahren noch eines der normalsten Dinge der Welt, Mitte 2021 etwas ganz Besonderes. Der TSV Deizisau empfing zur 1. Runde des WFV-Pokals den Landesliga-Konkurrenten SV Bonlanden und bestritt damit das erste Pflichtspiel vor Zuschauern in der Region seit etwa neun Monaten. 200 Menschen sahen am Sportgelände Hintere Halde zu. Die 1:2 (0:2)-Niederlage trübte die Stimmung bei den Deizisauern zwar, doch TSV-Trainer Thomas Gentner freute sich trotzdem über die Rahmenbedingungen. „Es ist natürlich cool, wieder vor Zuschauern zu spielen. Wir hatten zwar schon ein paar Testspiele, doch wenn es wirklich um etwas geht, ist es noch mal etwas anderes“, sagte er. „Das macht definitiv Lust auf die Saison.“