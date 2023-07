1 Jugend und Erfahrung: Torschütze Louis Majhen (links) nimmt die Glückwünsche von Kapitän und Vorlagengeber Georgios Natsis entgegen. Foto: /Robin Rudel

Die FCE-Fußballer gewinnen beim 3:0 im WFV-Pokal in Ebersbach ihr erstes Pflichtspiel auf Verbandsebene – und einige Erkenntnisse.















Mit dem Aufstieg wachsen die Ansprüche. Christian Ehrenberg pustete nach dem Schlusspfiff jedenfalls erst einmal tief durch. „In der ersten Hälfte war es ziemlich wild und auf überschaubarem Niveau. In der zweiten hatten wir mehr Körner und konnten mehr Qualität von der Bank bringen“, analysierte der Trainer den Erfolg des Fußball-Landesligisten FC Esslingen im ersten Pflichtspiel der Saison. Es war sogar eine besondere Premiere: Das 3:0 (1:0) im Erstrundenmatch des WFV-Pokals beim SV Ebersbach war der erste Pflichtspielsieg des 2011 gegründeten Vereins auf Verbandsebene. Der Landesliga-Neuling hatte zwar bereits vor einem Jahr als damaliger Bezirkspokalsieger am Verbandspokal teilgenommen, war in der 1. Runde aber rausgeflogen. Diesmal waren die Ebersbacher als Gewinner des Bezirkspokals am Start.