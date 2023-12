Fußball – Vorschau: Von Wildschweinen und einer gewissen Unsicherheit

1 Der TSV RSK Esslingen möchte dem TSV Köngen Paroli bieten. Foto: Herbert Rudel

Nachdem am vergangenen Wochen überhaupt nichts ging, rechneten die Verantwortlichen des Bezirks Neckar/Fils Anfang der Woche noch damit, dass es das mit Fußball war im Jahr 2023. Doch ein paar Tage und viele Blicke in die Wetter-Apps später erklärte Bezirksspielleiter Armin Sigler, dass es keine Komplettabsage geben wird. Im Gegenteil, er geht davon aus, dass – zumindest im Raum Esslingen – die allermeisten Spiele stattfinden werden. Am Donnerstagabend war jedenfalls noch keine einzige Partie abgesagt und die Mannschaften konnten also das Abschlusstraining fröhlich angehen. „Es wird in Einzelfällen am Sonntag entschieden“, erklärte Sigler. Die Teams aus der Landesliga hatten derweil Glück und sind nicht von einer Absetzung betroffen gewesen, da dort bereits vor zwei Wochen die Winterpause eingeläutet wurde. Aus sportlicher Sicht hätte der Rückrundenauftakt in den unteren Ligen jedoch noch einiges zu bieten.