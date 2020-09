1 Das Fußball-Wochenende in der Region hat einiges zu bieten. Foto: oh

Für den TSV Köngen sind am Sonntag Punkte Pflicht, der TSV Deizisau befindet sich dagegen in einer komfortablen Ausgangslage. In der Kreisliga A treffen im TSV Denkendorf und der SG Eintracht Sirnau zwei Teams aufeinander, die sich aktuell in einem großen Umbruch befinden.

Esslingen - In der Fußball-Landesliga könnte die Ausgangslage des TSV Deizisau und des TSV Köngen unterschiedlicher nicht sein. Bezirksligist FV Plochingen muss bereits am Freitag zum VfL Kirchheim, in der Kreisliga A wollen der SC Altbach und der ASV Aichwald einen gelungenen Saisonstart hinlegen.