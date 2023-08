1 VfBO-Spielertrainer Patrik Leovac (Nummer 18) erwartet gegen die TSG Esslingen ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Foto: /Herbert Rudel

Nach dem Auftakt der Amateurfußballligen der Region wollen die einen ihren guten Start ausbauen, die anderen einen Fehlstart verhindern. Der FC Esslingen möchte den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren.















Die Saison in den Amateurfußballligen ist zwar noch jung, der zweite Spieltag könnte jedoch für das ein oder andere Team schon ein kleiner Richtungsweiser werden. So erhofft sich der TSV Deizisau nach dem verpassten Sieg sowie dem Kartenfestival gegen den FV Plochingen in der Bezirksliga eine ruhigere Partie. Ein spannendes Duell auf Augenhöhe wird beim Stadtderby in der Kreisliga A zwischen der TSG Esslingen und dem VfB Oberesslingen/Zell erwartet.