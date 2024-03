Fußball – Vorschau: FV Neuhausen will die Spitzenposition festigen

FV Neuhausen will die Spitzenposition festigen

1 Für Bezirksligisten FV Neuhausen geht es am Sonntag um 15 Uhr gegen den TSV RSK Esslingen weiter. Foto: oh

Bezirksligist TSV RSK Esslingen möchte den Spitzenreiter FV Neuhausen ärgern. Der TSV Deizisau will zurück in die Spur finden.











Die Bezirksliga-Fußballer des FV Neuhausen wollen mit einem Sieg gegen den TSV RSK Esslingen Platz eins verteidigen. FVN-Spielertrainer Ugur Yilmaz warnt jedoch davor, dass „kein Team zu unterschätzen ist und man gesehen hat, dass der TSV RSK auch den Teams in der oberen Tabellenhälfte Paroli bieten kann“. In der Kreisliga A streiten sich der VfB Reichenbach und die TSG Esslingen um die Spitzenposition. Hinter dem Spitzenduo geht es spannend und eng zu: Drei Teams stehen mit 31 Punkten in Lauerstellung.