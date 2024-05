Fußball-Vorschau: Feierlichkeiten, Fernduelle und ein Strohhalm

1 Die TSG-Spieler durften sieben Tore gegen Altbach bejubeln. Foto: /Herbert Rudel

Der Amateurfußball nähert sich dem Saison-Showdown. TSG und Wernau gewinnen unter der Woche.











Link kopiert

Während die Saison im Amateurfußball dem Ende entgegen geht, sind einige Teams im Dauerstress. Der mittlerweile als Durchmarschierer feststehende Landesligist FC Esslingen muss – oder darf – nach dem Donnerstag am Sonntag ebenso gleich wieder ran, wie Bezirksliga-Spitzenreiter FV Neuhausen, der an Christi Himmelfahrt im Pokal im Einsatz war (siehe Extra-Texte). Die Kreisliga-A-Teams TSG Esslingen, SC Altbach, TV Nellingen und TSV Wernau waren unter der Woche ebenso gefordert und sind es auch am Sonntag.