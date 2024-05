Fußball-Vorschau: FCE will sich Party nicht crashen lassen

FCE will sich Party nicht crashen lassen

1 Die Esslinger wollen am Sonntag jubeln. Foto: /Robin Rudel

Das Landesligaduell zwischen dem FC Esslingen und dem TSV Weilimdorf ist ein Spitzenspiel plus.











Peter Hirma ist ein alter Hase als Pressewart eines Fußballvereins. Entsprechend legt er eine gewissen Gelassenheit an den Tag. „Die Jungs sollen Spaß haben, auf den einen oder anderen Tabellenplatz kommt es jetzt nicht so sehr an“, sagt er vor dem Match seines TV Nellingen am Sonntag beim TSV Wolfschlugen. Immerhin ist es die Partie des Vierten beim um einen Zähler schlechteren Fünften. Der entscheidende Punkt aber, warum Hirma nicht allen Kollegen und Trainern anderer Vereine aus der Seele spricht: Einige Teams haben im Gegensatz zum TVN im Saisonendspurt noch viel zu verlieren – oder zu gewinnen.