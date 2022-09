Unter der Woche stehen zwei Fußballspiele auf dem Programm. Zum einen treffen im Bezirkspokal der FC Esslingen und die TSG Salach aufeinander. Zum anderen wird das Spiel zwischen dem TSV Deizisau II und dem SV Mettingen nachgeholt.















Zwei Fußballspiele stehen im Laufe dieser Woche auf dem Programm: einmal im Bezirkspokal und einmal in der Kreisliga A. Im Fokus steht dabei zwar das Halbfinale des Cup-Wettbewerbs zu dem Titelverteidiger FC Esslingen am Mittwochabend (19 Uhr) beim Göppinger A-Ligisten TSG Salach ran muss, doch auch das Nachholspiel vom vergangenen Sonntag zwischen dem TSV Deizisau II und dem SV Mettingen, das bereits an diesem Dienstag um 19.30 Uhr angepfiffen wird, ist nicht ohne.