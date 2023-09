1 Alassane Braun steht dem TSV Deizisau wieder zur Verfügung. Foto: /Herbert Rudel

Fußball-Landesligist FC Esslingen erwartet den SC Geislingen. Das ist längst nicht das einzige spannende Duell.















Das mit dem Wohlklang von Vereinsnamen ist so eine Sache. Es hat teilweise etwas mit dem lokalen Bezug zu tun, aber auch manchmal den Hauch von vergangenen Tagen. Nichtsdestotrotz fällt etwa den Fans des Landesliga-Emporkömmlings FC Esslingen zum SC Geislingen mehr ein als HSV und DFB-Pokal 1984. Das Bezirksliga-Duell zwischen dem TSV Deizisau und dem 1. FC Frickenhausen kennt man zumindest von einer Klasse höher. Der Rest ist subjektiv, so hat sich beispielsweise der ASV Aichwald in der Kreisliga A einen Namen gemacht, der den Kickern des TSV Wendlingen Respekt einflößt. In Esslingen klingt Berkheim gegen TSG nach Derby-Spannung.