Fußball – Vorschau: Erst Flutlichtspiel, dann Hochzeitsglocken

In der Fußball-Bezirksliga steht der FV Neuhausen seit dem 6. Spieltag auf Platz eins. Richtig absetzen konnte sich der FVN aber nicht. Jeder Punktverlust wäre schmerzhaft, erst recht gegen eine Mannschaft aus dem Verfolgerfeld. Dazu gehört, zumindest bedingt, der TSV Köngen, der sich nach dem Trainerwechsel von Fabio Morisco auf Jan Horeth offenbar berappelt hat – und gegen den Neuhausen am Sonntag ran muss. In der A-Liga liegt die Spitze noch enger beisammen. Der Spielplan will es allerdings, dass sich hier am Wochenende ein paar offene Fragen, zumindest vorläufig, klären könnten. Oder eben auch nicht.