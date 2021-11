Während der FV Plochingen zum Derby beim FC Esslingen reist, steht für den FV Neuhausen gegen den Türk. SV Donzdorf die Nagelprobe an.















Esslingen - In der vergangenen, abgebrochenen Saison waren in der Fußball-Bezirksliga der FV Neuhausen und der FC Esslingen das Maß aller Dinge. In der laufenden Runde sieht es anders aus. Nach elf Spieltagen stehen auf den ersten beiden Plätzen der VfL Kirchheim und der 1. FC Eislingen. Dahinter folgt, mit schon fünf beziehungsweise sechs Punkten Rückstand das erste Team aus der Region Esslingen – nicht der FVN oder der FCE, sondern der TV Plochingen. Während sich die Neuhausener nach schwachem Saisonstart schon wieder rauf Rang vier hochgearbeitet haben, stecken die Esslinger auf Platz sechs fest, mit zehn Punkten (und einem Spiel) weniger als Krösus Kirchheim. Auf jeden Fall sind es interessante Vorzeichen, wenn der FCE am Sonntag den FVP erwartet. In Nellingen freuen sie sich derweil alle auf den Bezug des neuen Kunstrasens.