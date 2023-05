1 Das Hinspiel entschied der FC Esslingen mit einem 3:0-Heimsieg für sich. Foto: /Robin Rudel

Ein Fußball-Spieltag, bei dem Freud und Leid nahe beieinander liegen könnten: In der Bezirksliga hat der FC Esslingen schon die Partyhüte im Gepäck und will am Samstag den Aufstieg – rein rechnerisch – klarmachen. TSV Denkendorf steht schon länger als Absteiger fest und der FV Neuhausen möchte den unteren Regionen entkommen. Die Kreisliga A wird angeführt vom TV Unterboihingen, der die TSG Esslingen weiterhin auf Abstand halten will. Superspannend bleibt es im Kampf um den zweiten Platz, bei dem immer noch drei Teams mitwirken können.