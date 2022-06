1 TVU-Kapitän Philipp Zeller hat den Überblick – später auch vom Elfmeterpunkt. Foto: /Herbert Rudel

Der TVU gewinnt in der Relegation mit dem Glück des Tüchtigen mit 2:1 gegen die TSG Salach und ist dem Aufstieg in die Bezirksliga näher.















Eine tolle Atmosphäre herrschte schon vor dem Beginn des Relegationsspiels zwischen der TSG Salach und dem TV Unterboihingen im Hermann-Traub-Stadion in Reichenbach. Zahlreiche TVU-Fans waren in roten Vereins-T-Shirts gekommen und machten entsprechende Stimmung. Am Ende bejubelten sie einen 2:1 (1:0/1:1)-Sieg nach Verlängerung und den Einzug ins Endspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga am Sonntag (15 Uhr in Neckarhausen) gegen den TSV Harthausen, der sich im zweiten Halbfinale etwas überraschend gegen den FTSV Kuchen mit 7:6 nach Elfmeterschießen durchsetzte.