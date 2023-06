1 Mehr als 500 Zuschauer sahen in Berkheim eine umkämpfte Partie. Foto: EZ/Archiv

Es ist eine enge Kiste gewesen. Am Ende aber hat es für den SC Altbach gereicht. Nach einen 2:1-Erfolg im Relegationsfinale gegen den TV Hochdorf um den letzten noch freien Platz in der Kreisliga A 1 schafft der SCA den Wiederaufstieg.















Der SC Altbach hat den Wiederaufstieg geschafft. Mit einem 2:1 (1:1)-Sieg gegen den TV Hochdorf im Relegationsfinale schafften die SCA-Fußballer die sofortige Rückkehr in die Kreisliga A 1. Vor mehr als 500 Zuschauern in Berkheim hatten die Hochdorfer zunächst zwar die klarere Struktur in ihrem Spiel. Allzu viele Chancen gab es in der ersten Hälfte allerdings nicht. Genau genommen waren es nicht viel mehr als zwei. Altbachs Kapitän Halil Culha traf in der 17. Minute nach einer missglückten Rückgabe der Hochdorfer und einem Querpass von der linken Seite per Kopf zur 1:0-Führung. Sieben Minuten später glich Manuel Unger, ebenfalls per Kopf, nach einer Ecke von Nico Grambole für Hochdorf wieder aus.

Unmittelbar nach dem Wechsel war es der eingewechselte Lamin Touray, der aus zumindest abseitsverdächtiger Position die Kugel in der Strafraum drosch, wo Hochdorfs Manuel Lepski nicht mehr ausweichen konnte und den Ball unglücklich ins eigene Netz abfälschte. Das vermeintliche 2:2 des TVH kassierte in der 64. Minute Schiedsrichter Lukas Wolf vom TSV Deizisau – just mit einem Abseitspfiff – wieder ein, so dass es trotz guter Gelegenheiten auf beiden Seiten letztlich beim 2:1 – und beim Altbacher Jubel – blieb.