9 Die VfB-Spieler feiern Raul Paula für sein Traumtor zur 1:0-Führung. Foto: Pressefoto Baumann/Pressefoto Baumann

Erfolgreicher Start für den VfB Stuttgart II in die neue Saison der Fußball-Regionalliga. Gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Das Traumtor von Raul Paula gibt es im Video.















Am Ende bekam Dominik Draband die meisten Schulterklopfer seiner Mitspieler ab. Der Torwart des Fußball-Regionalligisten VfB Stuttgart II hielt mit zwei Glanzparaden in der Schlussphase den 2:1(1:1)-Heimsieg gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz fest. „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, mit der Art und Weise über 60 Minuten ebenfalls, zum Schluss war es aber ein Überlebenskampf, ein Zittern“, sagte der neue VfB-II-Trainer Markus Fiedler, der optimistisch in die Zukunft blickt: „Der Sieg wird uns Schwung und Energie geben für die kommenden Aufgaben.“

Paulas Traumtor

Die U21 des VfB hatte gegen den körperlich robusten und eingespielten Vorjahres-Elften vom Anfang an voll dagegen gehalten. Das Fiedler-Team spielte couragiert, dominant, druckvoll und hatte eine gute Spielanlage. Der verdiente Lohn war die Führung zum 1:0 (34.). Mit die besten Spieler auf dem Platz waren dafür verantwortlich: Raul Paula schlenzte eine Hereingabe von Mattis Hoppe volley und gefühlvoll mit der Innenseite aus 14 Metern ins Tor – ein Treffer Marke Tor des Monats.

Zu zaghaft beim Gegentor

Der VfB blieb am Drücker und hatte Pech, dass Babis Drakas nur den Pfosten traf (42.). Wie aus dem Nichts fiel der 1:1-Ausgleich (45.). Keiner aus dem in dieser Szene zu zaghaften VfB-Team griff Leon Pomnitz an, der einige Meter gehen konnte und kurz vor dem Strafraum erfolgreich abzog.

Nach der Pause ging die Partie zunächst ausgeglichen weiter. Dann schlug der gradlinig und immer wieder in die Tiefe spielende VfB per Elfmeter zu: Alexander Groiß, der Rückkehrer von der SpVgg Bayreuth, verwandelte sicher (61.) zum 2:1. Dejan Galjer, VfB-Neuzugang von Werder Bremen II, war bei einer Freistoßhereingabe im Strafraum zu Fall gebracht worden. Fünf Minuten später vergab Drakas eine Großchance (65.) zum möglichen 3:1. Es war der Startschuss für Fulda, um auf den Ausgleich zu drücken.

Vor allem in den letzten 15 Minuten schnürte das Team von Trainer Sedat Gören die nun viel zu passive U21 ein. Doch die Weiß-Roten hatten ja noch einen starken Mann zwischen den Pfosten: Den erfahrenen Dominik Draband (27), der vor der Saison von der TSG 1899 Hoffenheim II zum VfB gekommen war.

Weiter geht es für den VfB II erst am Mittwoch, den 16. August (18.30 Uhr). Dann geht es auf den Kunstrasenplatz des TSV Schott Mainz.

Aufstellung VfB II

Draband – Hoppe, Groiß, Nothnagel, Cisse (85. Farnerud) – Laupheimer, Simnica (62. Boziaris) – Drakas, Münst, Paula (90. Di Benedetto) – Galjen (62. Sonnenwald).

Termine

Regionalliga

1. Spieltag: VfB Stuttgart II – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:1. 2. Spieltag: TSV Schott Mainz – VfB II (Mittwoch, 16. August, 18.30 Uhr). 3. Spieltag: VfB II – Bahlinger SC (Sonntag, 20. August, 14 Uhr). 4. Spieltag: FSV Frankfurt – VfB II (Samstag, 26. August, 14 Uhr). 5. Spieltag: TSG Balingen – VfB II (Dienstag, 29. August, 19 Uhr). 6. Spieltag: VfB II – FC-Astoria Walldorf (Sonntag, 3. September, 14 Uhr). 7. Spieltag: SGV Freiberg – VfB II (Samstag, 9. September, 14 Uhr). 8. Spieltag: VfB II – FC 08 Homburg (Samstag, 16. September, 14 Uhr). 9. Spieltag: Kickers Offenbach – VfB II (Freitag, 22. September, 19 Uhr). 10. Spieltag: VfB II – TuS Koblenz (Samstag, 30. September, 14 Uhr). 11. Spieltag: KSV Hessen Kassel – VfB II (Dienstag, 3. Oktober, 14 Uhr). 12. Spieltag: VfB II – 1. FSV Mainz 05 II (Sonntag, 8. Oktober, 14 Uhr). (jüf)