Fußball – Nachspiel: Tore satt und ein Wechsel an der Spitze

1 Zumindest auf dem Kunstrasenplatz in Köngen wird die Bezirksliga-Partie zwischen dem TSV und dem TSV RSK Esslingen gespielt. Foto: /Herbert Rudel

Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse sind in der Region zahlreiche Fußballspiele ausgefallen. Bezirksligist Köngen bezwingt den TSV RSK mit 2:0 und in der A-Liga geht die TSG als Spitzenreiter in die Winterpause.











Nachdem bereits am Donnerstag vier Begegnungen abgesagt wurden– darunter das Fußball-Bezirksliga-Derby zwischen dem FV Plochingen und dem TSV Deizisau – flatterten am Samstag die nächsten Absagen aufgrund zu schlechter Platzverhältnisse herein. Das führte dazu, dass in der Bezirksliga am Wochenende lediglich drei Spiele stattfanden und auch in den unteren Ligen vereinzelte Teams ihre Partien verlegen lassen mussten. Zumindest steht mittlerweile ein Nachholtermin für die Generalabsage der Partien vom ersten Wochenende im Dezember fest: „Wir haben die Begegnungen jetzt auf den Sonntag, 18. Februar 2024, angesetzt“, sagt Bezirksstaffelleiter Armin Sigler. Zuvor wurde auf einigen Plätzen der Region doch noch Fußball gespielt und die Zuschauer bekamen eine Vielzahl an Toren zu sehen. So wurden alleine in der Staffel zwei der Kreisliga B am letzten Spieltag vor der Winterpause 47 Tore erzielt – darunter ein 13:0-Kantersieg des Spitzenreiters TSV Notzingen.