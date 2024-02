Fußball-Nachspiel: RSK will drinbleiben, Reichenbach hoch

1 Spielende Co-Trainer akrobatisch in Aktion: Hattrick-Schütze Tilman Weißenborn vom TSV RSK Esslingen (hinten) und Markus Kronewitter vom TV Unterboihingen. Foto: /Robin Rudel

Wieder mal viel los: Ein Kantersieg im Kellerduell, Vater und Sohn an der Seitenlinie, eine Premiere bei der TSG und Wernauer Fußball in Wernau.











Es gab hochklassige Spiele und nicht so prickelnde, aber vor allem viel Spannung und ein paar Fingerzeige für den immer näher rückenden Saison-Showdown im Amateurfußball. Das betrifft sowohl den Kampf gegen den Abstieg, in dem etwa der TSV RSK Esslingen in der Bezirksliga einen Big Point gelandet hat, als auch den um den Aufstieg, in dem vom VfB Reichenbach in der Kreisliga A eine Kampfansage kommt. Erfüllen sich die Wünsche in beiden Teams, spielen sie in der kommenden Saison gegenanderer. Aber so weit ist es noch lange nicht.